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Единовременную выплату пенсионных накоплений сделали электронной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России закрепило возможность обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин

«Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал Госуслуг», — говорится в сообщении.

Новый формат упростит и ускорит получение единовременной выплаты. Данное решение — очередной шаг по переводу государственных услуг в электронный вид в рамках проекта создания социального казначейства.

Пенсионные накопления формируются из отчислений работодателя и дохода от инвестирования этих средств Пенсионным фондом России либо негосударственным пенсионным фондом — в зависимости от того, где формировались накопления по выбору гражданина.

На единовременную выплату пенсионных накоплений имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии в связи с отсутствием необходимого страхового стажа.

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