Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс

Вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе, сообщил руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.
По словам Буданова, американские ПТРК станут «существенным психологическим сдерживающим фактором» для войск ДНР и ЛНР. Кроме Javelin, Киев также использует в таком качестве турецкие беспилотные дроны Bayraktar, передает Military Times.
Ранее украинский Генштаб сообщил о первом применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению украинских военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой. После этого постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что минские соглашения запрещают использование беспилотников в Донбассе.
Президент Джо Байден в конце августа одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
UynachalnicaЧеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...
creПоявится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.
correctorКак будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...
ЧертилаВсё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((