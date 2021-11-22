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Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс

Источник:
Military Times
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Фото: © U.S. Department of Defense

Вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе, сообщил руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

По словам Буданова, американские ПТРК станут «существенным психологическим сдерживающим фактором» для войск ДНР и ЛНР. Кроме Javelin, Киев также использует в таком качестве турецкие беспилотные дроны Bayraktar, передает Military Times.

Ранее украинский Генштаб сообщил о первом применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению украинских военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой. После этого постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что минские соглашения запрещают использование беспилотников в Донбассе.

Президент Джо Байден в конце августа одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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