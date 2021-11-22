Госдума обсудит конфискацию авто у злостных нарушителей ПДД

Совет Госдумы обсудит предложения о введении уголовной ответственности за неоднократное нарушении ПДД и конфискацию автомобилей у таких водителей, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане», — написал Володин в Telegram.

Депутаты собираются предложить жесткие меры — ввести уголовную ответственность для тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей.

«Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия», — добавил Володин.

В проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД. В их число предлагается включить превышение скорости на 60 километров в час, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет.