Адмирал отверг официальную версию гибели подлодки «Курск»

Атомная подводная лодка «Курск» затонула из-за повреждений, полученных в результате столкновения с подлодкой НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, на момент инцидента командовавший Северным флотом.

По словам Попова, подводная лодка следила за «Курском» и не сумела в условиях состояния моря обеспечить безопасность, сблизившись на опасное расстояние с российской субмариной, передает РИА Новости.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка», — уточнил адмирал.

Подлодка «Курск» потерпела крушение 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска. Несмотря на попытки оказать помощь, все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

По официальной версии, катастрофа произошла из-за взрыва торпеды на борту подлодки, причиной стала утечка компонентов топлива. После взрыва произошла детонация остальных торпед и «Курск» получил критические повреждения.