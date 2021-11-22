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Озвучены подробности смертельного пожара в Горно-Алтайске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по РА

Следователи раскрыли подробности пожара в частном секторе Горно-Алтайска, унесшего жизни двоих взрослых и восьмилетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает СУ СК Республики Алтай.

По предварительным данным, хозяйка дома, ее сожитель и его брат 1971 года рождения, незадолго до возгорания распивали спиртные напитки. Малолетний сын женщины находился в доме со взрослыми.

Около 15.00 часов сожитель обнаружил, что в месте установки печи начался пожар, он пытался его потушить. Несмотря на принимаемые меры, огонь быстро распространился. Из-за густого дыма мужчина не смог найти находившихся в доме людей и покинул горящее помещение. Оставшиеся в доме женщина с восьмилетним сыном и их гость погибли.

Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался угольно-дровяной печью. Очаг пожара находился в месте ее расположения. По данным МЧС региона, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печного отопления.

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи допрашивают свидетелей происшествия. С участием специалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия с целью изъятия продуктов горения и последующего назначения комплексной пожаро-технической судебной экспертизы.

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