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Эксперт предсказал исчезновение «механики»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полный переход на автоматическую коробку передач произойдет через 10-15 лет, сообщил эксперт маркетплейса «Банкавто» Сергей Власов.

«По нашим прогнозам, полный переход на АКПП, включая вторичный рынок, произойдет, через 10-15 лет. "Механика" при этом останется в десятых долях процента продаж, являясь прерогативой автомобилей с пробегом, мелкосерийных спорткаров и утилитарной техники, в которых важна именно такая трансмиссия», — отметил Власов.

Продажи моделей с механическими коробками передач на мировом рынке за последний год снизились до 17%. Если в 2008 году машины с мануальной коробкой передач занимали почти 70% рынка, то в 2016 году они впервые оказались в меньшинстве (49%). Число проданных автомобилей с «автоматом» пятый год подряд продолжает расти, составив по итогам девяти месяцев уже 66% продаж.

«Если раньше почти все бренды предлагали выбор варианта трансмиссии в рамках модельного ряда, то сейчас многие модели оснащены только АКПП. Автопроизводители переориентируются на автоматизацию большинства механизмов и процессов, начиная от коробки передач и заканчивая стеклоподъемниками, хотя отсутствие этих опций могло бы удешевить машину», — отметил Власов.

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