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Samsung опередила Xiaomi по продажам в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Samsung в октябре вернула себе лидерство по продажам смартфонов в России, следует из данных ретейлеров. Доля южнокорейского производителя составила 34,5% против 28,1% у китайской Xiaomi.

При этом Xiaomi с начала года лидировала по продажам на российском рынке. В целом продажи смартфонов в России в октябре поштучно остались прежними, но сам рынок по итогам октября увеличился почти на 23% в деньгах из-за повышения средней цены.

На третьем месте по продажам смартфонов в штуках в октябре остался Apple с долей 14,7%. Четвертое место занял китайский бренд Realme, у которого 7,4% в штучных продажах.

По мнению аналитиков Mobile Research, Samsung смог отвоевать обратно первое место на рынке благодаря ценовой политике и стабильным поставкам. Скорее всего, компания сможет удержать лидерство до конца года.

Средняя цена мобильного устройства за год выросла на 29% — до 25 тысяч рублей. Участники рынка надеются на всплеск продаж перед новогодними праздниками, но из-за дефицита электронных компонентов стоимость гаджетов продолжит расти, прогнозируют эксперты.

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Экономика #Торговля #Смартфоны
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