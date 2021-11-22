Samsung опередила Xiaomi по продажам в России

Компания Samsung в октябре вернула себе лидерство по продажам смартфонов в России, следует из данных ретейлеров. Доля южнокорейского производителя составила 34,5% против 28,1% у китайской Xiaomi.

При этом Xiaomi с начала года лидировала по продажам на российском рынке. В целом продажи смартфонов в России в октябре поштучно остались прежними, но сам рынок по итогам октября увеличился почти на 23% в деньгах из-за повышения средней цены.

На третьем месте по продажам смартфонов в штуках в октябре остался Apple с долей 14,7%. Четвертое место занял китайский бренд Realme, у которого 7,4% в штучных продажах.

По мнению аналитиков Mobile Research, Samsung смог отвоевать обратно первое место на рынке благодаря ценовой политике и стабильным поставкам. Скорее всего, компания сможет удержать лидерство до конца года.

Средняя цена мобильного устройства за год выросла на 29% — до 25 тысяч рублей. Участники рынка надеются на всплеск продаж перед новогодними праздниками, но из-за дефицита электронных компонентов стоимость гаджетов продолжит расти, прогнозируют эксперты.