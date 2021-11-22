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Снегопады с сильным ветром накроют Омск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сильный ветер, снегопады и метели надвигаются на Омск, сообщил в понедельник пресс-центр городской администрации со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС».

«В ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер порывами до 15-19 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также ожидаются обильные снегопады и метель. Омичам посоветовали учитывать прогноз погоды при планировании поездок, по возможности воздержаться от прогулок и без необходимости не покидать помещения.

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Топ комментариев

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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