Снегопады с сильным ветром накроют Омск

Сильный ветер, снегопады и метели надвигаются на Омск, сообщил в понедельник пресс-центр городской администрации со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС».

«В ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер порывами до 15-19 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также ожидаются обильные снегопады и метель. Омичам посоветовали учитывать прогноз погоды при планировании поездок, по возможности воздержаться от прогулок и без необходимости не покидать помещения.