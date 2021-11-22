Снегопады с сильным ветром накроют Омск

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Сильный ветер, снегопады и метели надвигаются на Омск, сообщил в понедельник пресс-центр городской администрации со ссылкой на «Обь-Иртышское УГМС».
«В ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер порывами до 15-19 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Также ожидаются обильные снегопады и метель. Омичам посоветовали учитывать прогноз погоды при планировании поездок, по возможности воздержаться от прогулок и без необходимости не покидать помещения.
ЧертилаВсё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
Иркут 69То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...
Nik3316вообще короновирусы с 1965г известны врачам...
D_I_A_B_L_O_oучителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?