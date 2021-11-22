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Сериал «Новая жизнь» про воспитание трудных подростков снимет СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Сериал «Новая жизнь» расскажет о соцработнике Рите, которая попытается перевоспитать юных правонарушителей. Главную роль сыграет актриса Агата Муцениеце, сообщила пресс-служба СТС.

По сюжету главная героиня Рита, чтобы перевоспитать подростков, организовывает для них экстремальный поход. Он неожиданно прерывается новостью об убийстве в группе. Подростки, не веря в справедливый суд над ними, решают бежать выше в горы, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляется муж Риты (Макар Запорожский), не подозревая, что ему предстоит узнать о любимой женщине и их браке нечто неожиданное.

«Новая жизнь» — российская адаптация немецкого сериала «Wild Republic». Кроме Агаты Муцениеце, в проекте снимутся Макар Запорожский, Павел Табаков, Александр Робак и другие.

Съемки пройдут не только в Москве, но и в горной местности. «Мы хотим добиться максимальной честности в кадре, поэтому заберемся в реальные горы и на себе испытаем те сложности, с которыми столкнутся наши герои», — цитирует СТС генпродюсера Art Pictures Vision Дмитрия Табарчука.

Сериал «Новая жизнь» будет состоять из восьми эпизодов, проект выйдет на канале СТС, дата премьеры пока не сообщается.

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Топ комментариев

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
Sibnet.Ru