Сериал «Новая жизнь» про воспитание трудных подростков снимет СТС

Сериал «Новая жизнь» расскажет о соцработнике Рите, которая попытается перевоспитать юных правонарушителей. Главную роль сыграет актриса Агата Муцениеце, сообщила пресс-служба СТС.

По сюжету главная героиня Рита, чтобы перевоспитать подростков, организовывает для них экстремальный поход. Он неожиданно прерывается новостью об убийстве в группе. Подростки, не веря в справедливый суд над ними, решают бежать выше в горы, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляется муж Риты (Макар Запорожский), не подозревая, что ему предстоит узнать о любимой женщине и их браке нечто неожиданное.

«Новая жизнь» — российская адаптация немецкого сериала «Wild Republic». Кроме Агаты Муцениеце, в проекте снимутся Макар Запорожский, Павел Табаков, Александр Робак и другие.

Съемки пройдут не только в Москве, но и в горной местности. «Мы хотим добиться максимальной честности в кадре, поэтому заберемся в реальные горы и на себе испытаем те сложности, с которыми столкнутся наши герои», — цитирует СТС генпродюсера Art Pictures Vision Дмитрия Табарчука.

Сериал «Новая жизнь» будет состоять из восьми эпизодов, проект выйдет на канале СТС, дата премьеры пока не сообщается.