Российские школьники установили астрономический рекорд

Сборная России установила абсолютный рекорд в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

«По результатам Олимпиады командой России был установлен своеобразный рекорд: суммарно было завоевано восемь золотых медалей и две серебряных, что обеспечило ей неофициальное первое место среди команд-участниц», — говорится в сообщении.

Абсолютным победителем стал Максим Пермяков из Республиканского лицея для одаренных детей Республики Мордовия. Обладателями золотых медалей основной команды стали Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, серебряным призером стал Андрей Ажакин.

Золото гостевой команды завоевали Екатерина Бобкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков, серебро — Максим Раменский. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды, при этом каждая страна могла привезти две команды — основную и гостевую.

Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в Колумбии в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.