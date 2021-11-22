Душивший женщин в «Березовой роще» новосибирец заслушал приговор

Житель Новосибирска получил срок за то, что пытался задушить двух женщин в парке «Березовая роща», сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, оба преступления произошли в августе прошлого года. 46-летний пьяный местный житель в ночное время встретил незнакомую женщину в парке «Березовая роща», попытался познакомиться с ней, но получил отказ.

После этого обвиняемый напал на потерпевшую со спины, схватил ее руками за шею и стал душить, от этого женщина потеряла сознание. Нападавший утащил ее вглубь лесной зоны и попытался изнасиловать.

Через несколько дней обвиняемый встретил возле парка в ночное время другую девушку, у которой были наушники AirPods за 20 тысяч рублей. Преступник проследовал за ней в безлюдную часть парка, где повалил жертву на землю и стал душить, но девушка оказала активное сопротивление, поэтому обвиняемый скрылся.

Подсудимый признал вину частично. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии особого режима, решение суда пока не вступило в законную силу.