Красная икра подорожала до исторического максимума

Средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за 1 килограмм. Накануне Нового года деликатес стоит на 30% дороже, чем годом ранее, следует из данных Росстата.

До такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра, согласно подсчетам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 килограмм стоил в рознице 675,2 рубля, отмечает РБК со ссылкой на данные статистики.

Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.

Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 рубля.