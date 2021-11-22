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Красная икра подорожала до исторического максимума

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку 5 тысяч рублей за 1 килограмм. Накануне Нового года деликатес стоит на 30% дороже, чем годом ранее, следует из данных Росстата.

До такого уровня цены на красную икру не поднимались ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. За 20 лет икра, согласно подсчетам Росстата, подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го 1 килограмм стоил в рознице 675,2 рубля, отмечает РБК со ссылкой на данные статистики.

Цены выросли, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых, которые дают красную икру. В конце лета и осенью после начала лососевой путины (то есть когда стартует сезон добычи этих рыб) цены на икру будут снижаться, прогнозировало ранее Росрыболовство.

Подорожала в рознице и красная рыба: цена за 1 килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 рубля.

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Топ комментариев

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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