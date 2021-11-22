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Десятки новосибирцев отравились после посещения кафе суши

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tony George / Attribution License

Двадцать жителей города Татарска Новосибирской области обратились в больницу после посещения кафе «Суши-Хаус», сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 горожан обратились в больницу с подозрением на отравление, выяснилось, что накануне все они покупали еду в кафе «Суши-Хаус».

По факту происшествия организована доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Топ комментариев

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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