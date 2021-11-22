Десятки новосибирцев отравились после посещения кафе суши

Двадцать жителей города Татарска Новосибирской области обратились в больницу после посещения кафе «Суши-Хаус», сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

По данным следствия, 20 горожан обратились в больницу с подозрением на отравление, выяснилось, что накануне все они покупали еду в кафе «Суши-Хаус».

По факту происшествия организована доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.