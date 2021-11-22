Десятки новосибирцев отравились после посещения кафе суши

Двадцать жителей города Татарска Новосибирской области обратились в больницу после посещения кафе «Суши-Хаус», сообщило в понедельник СУ СКР по региону.
По данным следствия, 20 горожан обратились в больницу с подозрением на отравление, выяснилось, что накануне все они покупали еду в кафе «Суши-Хаус».
По факту происшествия организована доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
ЧертилаВсё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
Иркут 69То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...
Nik3316вообще короновирусы с 1965г известны врачам...
D_I_A_B_L_O_oучителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?