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УАЗ «Патриот» за день в США собрал заказов на $3,8 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/uazrussia

Внедорожник УАЗ «Патриот», вышедший на рынок США под именем Bremach 4x4, за первые 24 часа с начала приема заказов собрал 3,8 миллиона долларов (280 миллионов рублей), сообщил импортер Bremach Inc.

Компания не уточнила, на какое количество автомобилей внесен задаток. Минимальный депозит за Bremach 4x4 составляет 100 долларов (7,3 тысячи рублей). Цена российского внедорожника начинается от 26,4 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей), это делает его самым дешевым автомобилем в классе.

Bremach 4x4 дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. Внедорожник был представлен в двух вариантах — стандартном и тюнингованном, подготовленным для экстремального бездорожья. Вторая версия имеет оригинальный обвес кузова, специальные колеса и стальные силовые бамперы.

Пока американская версия «Патриота» оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором ZMZ Pro мощностью 149 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, привод — подключаемый полный. Также авто может получить двигатель V8 от местных производителей — от Ford или GM.

Компания планирует организовать на своих мощностях в Калифорнии отверточную сборку «Патриотов» из российских машинокомплектов. Отгрузки внедорожником первым американским покупателям стартуют в первом квартале 2022 года.

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