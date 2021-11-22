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Колебания температуры пообещали Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снегопады, порывистый ветер и колебания температуры ожидаются в Новосибирске на этой неделе, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Колебания температуры продолжаются. Неустойчивый характер погоды с осадками и виде снега, мокрого снега и с порывистым ветром», — сказала собеседница.

По словам синоптика, в Новосибирске во вторник ожидается мокрый снег, скорость ветра в порывах будет достигать 20 метров в секунду. Ночью будет 2-4 градуса холода, днем — около нуля градусов.

В среду также возможен небольшой снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. И ночью, и днем будет 5-7 градусов ниже нуля, в течение дня температура будет понижаться. 

В ночь на четверг ожидается снег, днем — мокрый снег. Ночью будет 7-9 градусов мороза, днем — около нуля градусов.

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Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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