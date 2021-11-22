Новосибирцы размечтались о новогодних корпоративах

Женщины сильнее мужчин скучают по новогодним корпоративам, для которых они готовы купить новое платье и туфли, сообщает Зарплата.ру.

В пандемию многие компании отказались от массовых новогодних празднеств – сотрудники либо собирались своими отделами, либо компании проводили мероприятие в online-формате – большие банкеты с ресторанами в основном были отменены.

В этом году, по данным онлайн-опроса, 41% горожан надеются, что новогодний корпоратив состоится в привычном формате – с праздничным ужином, шампанским и дискотекой.

Согласно опросу, женщины скучают по корпоративам сильнее мужчин – 59% против 38%. В случае, если мероприятие состоится, 24% опрошенных женщин намерены купить новое платье или туфли, 17% хотели бы сделать праздничный маникюр, 11% запишутся на прическу или макияж. В то же время мужчины готовы погладить для праздника рубашку (31%) и воспользоваться туалетной водой (22%).

«Синие воротнички» (рабочие профессии ) в основном воспринимают новогодний корпоратив как долгожданную и заслуженную передышку – в первую очередь на празднике они хотят «отдохнуть и расслабиться с коллегами». В то же время «белые воротнички» (офисные работники) зачастую ходят на корпоратив, чтобы «отвлечься, подвести итоги года, укрепить командный дух или поддержать команду».

Большинство новосибирцев (51%) рассказали, что любят новогодний корпоратив, для 23% решение об участии зависит от коллектива, в котором они работают, 15% признались, что ходят на такие мероприятия по необходимости, а 11% не посещают корпоративы никогда.