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Новосибирцы размечтались о новогодних корпоративах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщины сильнее мужчин скучают по новогодним корпоративам, для которых они готовы купить новое платье и туфли, сообщает Зарплата.ру.

В пандемию многие компании отказались от массовых новогодних празднеств – сотрудники либо собирались своими отделами, либо компании проводили мероприятие в online-формате – большие банкеты с ресторанами в основном были отменены. 

В этом году, по данным онлайн-опроса, 41% горожан надеются, что новогодний корпоратив состоится в привычном формате – с праздничным ужином, шампанским и дискотекой.

Согласно опросу, женщины скучают по корпоративам сильнее мужчин – 59% против 38%. В случае, если мероприятие состоится, 24% опрошенных женщин намерены купить новое платье или туфли, 17% хотели бы сделать праздничный маникюр, 11% запишутся на прическу или макияж. В то же время мужчины готовы погладить для праздника рубашку (31%) и воспользоваться туалетной водой (22%).

«Синие воротнички» (рабочие профессии ) в основном воспринимают новогодний корпоратив как долгожданную и заслуженную передышку – в первую очередь на празднике они хотят «отдохнуть и расслабиться с коллегами». В то же время «белые воротнички» (офисные работники) зачастую ходят на корпоратив, чтобы «отвлечься, подвести итоги года, укрепить командный дух или поддержать команду».

Большинство новосибирцев (51%) рассказали, что любят новогодний корпоратив, для 23% решение об участии зависит от коллектива, в котором они работают, 15% признались, что ходят на такие мероприятия по необходимости, а 11% не посещают корпоративы никогда.

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Новосибирск #Рынок труда
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Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
Sibnet.Ru