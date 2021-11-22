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Запрет на указание национальности преступников в СМИ внесен в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании преступника, документ опубликован в электронной базе данных палаты.

По мнению авторов, в СМИ и соцсетях часто размещаются «провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы». Это ведет к насильственным действиям против таких людей.

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — заявляется в пояснительной записке.

Распространение сведений о национальности и религии «расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров после сообщений о драке в Новой Москве, когда четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком, а в публикациях их назвали уроженцами Кавказа, заявил, что «СМИ без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте».

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Топ комментариев

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
Sibnet.Ru