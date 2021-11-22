Запрет на указание национальности преступников в СМИ внесен в Госдуму

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании преступника, документ опубликован в электронной базе данных палаты.

По мнению авторов, в СМИ и соцсетях часто размещаются «провокационные материалы, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и формируют негативную установку в отношении определенной этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц как членов этой группы». Это ведет к насильственным действиям против таких людей.

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — заявляется в пояснительной записке.

Распространение сведений о национальности и религии «расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

Глава Чечни Рамзан Кадыров после сообщений о драке в Новой Москве, когда четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком, а в публикациях их назвали уроженцами Кавказа, заявил, что «СМИ без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте».