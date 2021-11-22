Сибирские ученые определят причины синдрома дефицита внимания у детей

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН с коллегами из НИИ нейронаук и медицины записывали электроэнцефалограмму детей во время специальной компьютерной игры, чтобы понять причины возникновения дефицита внимания, сообщает пресс-служба Института.

Ученые тестировали детей, не проходящих лечение у неврологов, определяли у них наличие или отсутствие маркеров, указывающих на повышенный риск развития расстройств внимания.

Кроме заполнения родителями опросника, ученые предлагали ребенку сыграть в специальную компьютерную игру «Стоп-сигнал». В процессе игры ребенку надо быстро нажимать на одну из двух кнопок после появления одной из двух картинок, и периодически так же быстро прерывать уже начатое движение после появления на экране компьютера «стоп-сигнала». В среднем на принятие решения играющему отводится семьсот миллисекунд.

Как отмечают ученые, эта игра является аналогом жизненных ситуаций, требующих от человека столь же быстрой и адекватной реакции. Например, если при переходе дороги по «зебре» пешеход увидит, что какая-то машина не замедляет ход и ему надо принять верное решение: отпрыгнуть назад, остановиться или наоборот, ускориться.

#Наука О чем молчит мозг человека

В момент игры ученые записывали электроэнцефалограмму (электрическую активность головного мозга) испытуемых детей в моменты, когда те выполняли игровые задачи, отслеживая реакции, которые возникают в условиях активации или торможения движения.

Это доказало, что проблемы регуляции внимания достаточно четко отражаются в показателях биоэлектрической активности головного мозга. Причем, можно даже оценить, с нарушением какого именно процесса в мозге связано то или иное отклонение в поведении.

Это открывает новые возможности для диагностики развития такого рода нарушений на самых ранних этапах и главное – позволяет локализовать участки коры головного мозга, с которым они связаны.