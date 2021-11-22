Морозы до 37 градусов на неделе ждут забайкальцев

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Морозная погода без существенных осадков со слабым ветром ожидается на неделе в Забайкальском крае, сообщает на сайте Забгидромета ведущий синоптик отдела метпрогнозов Людмила Сидельникова.
Преобладающие ночные температуры составят 24-29 градусов, по
северным и восточным районам при прояснении 32-37 градусов, по южной половине
края до 19-24 градусов мороза.
Дневные температуры составят 11-16 градусов, местами 6-11
градусов, в начале недели по северной половине края до 21 градуса мороза.
В эти дни снег не ожидается, а северо-западный ветер
будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.