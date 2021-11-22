Морозы до 37 градусов на неделе ждут забайкальцев

Морозная погода без существенных осадков со слабым ветром ожидается на неделе в Забайкальском крае, сообщает на сайте Забгидромета ведущий синоптик отдела метпрогнозов Людмила Сидельникова.

Преобладающие ночные температуры составят 24-29 градусов, по северным и восточным районам при прояснении 32-37 градусов, по южной половине края до 19-24 градусов мороза.

Дневные температуры составят 11-16 градусов, местами 6-11 градусов, в начале недели по северной половине края до 21 градуса мороза.

В эти дни снег не ожидается, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.