Российский мэр помог девушке вытолкать буксующий автомобиль

Мэр Владивостока Константин Шестаков в снежный циклон помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который на летней резине из-за гололеда не мог подняться в горку, — видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как Шестаков и еще трое мужчин толкают машину, забуксовавшую на подъеме в ледяной каше. Мэр был на объезде и помог девушке, пояснили в пресс-службе.

«Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъем на Нейбута. Посмотрели — резина летняя. В случае, если вы не "переобулись", примите решение остаться дома», — прокомментировал мэр в сторис в Instagram.

В Приморье действует штормовое предупреждение. Дороги региона покрыты ледяной кашей. Власти рекомендовали ранее всем горожанам оставаться дома.