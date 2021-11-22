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Российский мэр помог девушке вытолкать буксующий автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Владивостока Константин Шестаков в снежный циклон помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который на летней резине из-за гололеда не мог подняться в горку, — видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как Шестаков и еще трое мужчин толкают машину, забуксовавшую на подъеме в ледяной каше. Мэр был на объезде и помог девушке, пояснили в пресс-службе.

«Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъем на Нейбута. Посмотрели — резина летняя. В случае, если вы не "переобулись", примите решение остаться дома», — прокомментировал мэр в сторис в Instagram.

В Приморье действует штормовое предупреждение. Дороги региона покрыты ледяной кашей. Власти рекомендовали ранее всем горожанам оставаться дома.

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Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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