Президент России станет испытателем назальной вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин хочет стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.
«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи в воскресенье, когда тот рассказывал о разработке назальной вакцины от COVID-19.
Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — добавил президент.
Назальную вакцину начали испытывать в середине октября. По словам Логунова, она почти не имеет побочных эффектов и вводится безболезненно.
В испытаниях должны принять участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершить исследования планируют через два года, к концу 2023-го. Одним из первых испытателей стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Voland2Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...
ЧертилаВсё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
Nik3316вообще короновирусы с 1965г известны врачам...
Иркут 69То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...