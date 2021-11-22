Президент России станет испытателем назальной вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин хочет стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи в воскресенье, когда тот рассказывал о разработке назальной вакцины от COVID-19.

Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — добавил президент.

Назальную вакцину начали испытывать в середине октября. По словам Логунова, она почти не имеет побочных эффектов и вводится безболезненно.

В испытаниях должны принять участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершить исследования планируют через два года, к концу 2023-го. Одним из первых испытателей стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.