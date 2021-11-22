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Президент России станет испытателем назальной вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин хочет стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи в воскресенье, когда тот рассказывал о разработке назальной вакцины от COVID-19.

Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. «Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать», — добавил президент.

Назальную вакцину начали испытывать в середине октября. По словам Логунова, она почти не имеет побочных эффектов и вводится безболезненно.

В испытаниях должны принять участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершить исследования планируют через два года, к концу 2023-го. Одним из первых испытателей стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Жизнь #Здоровье #Россия #Новости COVID19
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Топ комментариев

Voland2

Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...
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