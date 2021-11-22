Заполняемость залов в Новосибирской области увеличат из-за вакцинации

Власти Новосибирской области решили увеличить заполняемость залов в учреждениях культуры и спорта из-за высоких темпов вакцинации, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два месяца впервые было зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 на 0,6%.

«Поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов культурных учреждений, учреждений физкультуры и спорта до 70%. С учетом хорошо идущей кампании по вакцинированию, считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями», — сказал губернатор Андрей Травников.

Он поручил внести изменения в нормативные акты, которые позволят увеличить заполняемость залов в объектах культуры, физкультуры и спорта с 50 до 70 % с обязательным сохранением контроля входных QR-кодов и ПЦР-тестов.