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«Последней дуэли» Ридли Скотта не удалось обойти «Вечных» в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Последняя дуэль»

Фильм «Последняя дуэль» режиссера Ридли Скотта собрала в первый уикенд проката кассу меньше, чем фильм «Вечные», который идет в кинотеатрах уже вторую неделю.

Историческая драма «Последняя дуэль»— одна из крупных премьер этого года. В фильме о рыцарском поединке за честь женщины снялись Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек. Картина за первый уикенд проката собрала в России кассу в 60,3 миллиона рублей, сообщает портал Кinobusiness.

Касса «Последней дуэли» оказалась почти в два раза меньше, чем у «Вечных». Фильм из вселенной Marvel с Анджелиной Джоли собрал в прокате за второй уикенд больше 104 миллионов рублей.

В пятерку популярных в прокате фильмов вошли еще три новинки. Это российская картина «Небо» про военных летчиков, оказавшихся в Сирийской Арабской Республике осенью 2015 года. Лента собрала в прокате 56 миллионов. Также в списке фильмы «Французский вестник» (57 миллионов) и «Король Ричард» (27 миллионов).

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Voland2

Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...

Чертила

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Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...
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