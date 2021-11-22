«Последней дуэли» Ридли Скотта не удалось обойти «Вечных» в прокате

Фильм «Последняя дуэль» режиссера Ридли Скотта собрала в первый уикенд проката кассу меньше, чем фильм «Вечные», который идет в кинотеатрах уже вторую неделю.
Историческая драма «Последняя дуэль»— одна из крупных премьер этого года. В фильме о рыцарском поединке за честь женщины снялись Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек. Картина за первый уикенд проката собрала в России кассу в 60,3 миллиона рублей, сообщает портал Кinobusiness.
Касса «Последней дуэли» оказалась почти в два раза меньше, чем у «Вечных». Фильм из вселенной Marvel с Анджелиной Джоли собрал в прокате за второй уикенд больше 104 миллионов рублей.
В пятерку популярных в прокате фильмов вошли еще три новинки. Это российская картина «Небо» про военных летчиков, оказавшихся в Сирийской Арабской Республике осенью 2015 года. Лента собрала в прокате 56 миллионов. Также в списке фильмы «Французский вестник» (57 миллионов) и «Король Ричард» (27 миллионов).
Voland2Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...
ЧертилаВсё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
Nik3316вообще короновирусы с 1965г известны врачам...
Иркут 69То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...