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Автошколы разработали новую программу для категории «В»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности» разработали новую программу обучения в автошколах на категорию «В» — в ней появился модуль видеотестов, отрабатывающих порядок действий при возникновении аварийной ситуации.

Теоретические занятия разделили на тематические блоки: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления», пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта.

По прохождению каждого модуля последует сдача экзамена. При несдаче курсанту выделят дополнительные часы, потом последует пересдача. За дополнительное обучение надо будет доплатить.

Также специалисты предлагают ввести специальные тесты на «умение читать дорогу». «Это серия коротких видеороликов, примерно по 30 секунд. На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае», — пояснил председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов.

Он обратил внимание, что программа обучения водителей в автошколах не обновлялась более 50 лет, хотя транспортные средства сильно изменились. Кроме того, сейчас автошколы не учитывают психологическую подготовку будущего водителя.

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