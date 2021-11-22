Семья погибла на пожаре в Горно-Алтайске

Частный дом сгорел в Горно-Алтайске, в пожаре погибла семья – двое взрослых и восьмилетний ребенок, сообщает МЧС по Республике Алтай.

Трагедия произошла накануне во второй половине дня в частном секторе республиканской столицы. Пожар тушили 20 человек, было задействовано пять единиц техники.

Когда пожарные прибыли на место, дом уже был полностью охвачен огнем. Сотрудники звена газодымозащитной службы сразу начали искать в доме людей. Меньше часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать, а потом и ликвидировать возгорание.

В ходе ликвидации пожара газодымозащитники обнаружили трёх погибших – 44-летнюю женщину, 49-летнего мужчину и восьмилетнего ребенка. Обстоятельства гибели выясняют следователи. Также устанавливается причина возникновения пожара.