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Российские ракеты сделали авианосцы ВМС США беспомощными

Источник:
РИА Новости
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Фото: 3rd Class Lilliana LaVende/U.S. Navy photo

Американские авианосцы оказались уязвимыми и бессильными перед новыми российскими и китайскими ракетами, считает военный эксперт, капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.

«Сейчас и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможности подхода авианосных соединений к целевым территориям», — написал Хендрикс в своей статье, опубликованной в Wall Street Journal.

Современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу. Чтобы конкурировать с КНР и Россией, США необходимо наращивать дальность нанесения ударов, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

Хендрикс отмечает, что американские авианосцы не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet.

По мнению отставного военного, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.

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