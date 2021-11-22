Карпин продолжит работу со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, сомневавшийся после проигранного матча с Хорватией, оставаться ли ему, продолжит работу с командой.

Россия проиграла Хорватии со счетом 0:1 в матче отборочного тура чемпионата мира — 2022 и упустила прямую путевку. У команды есть шанс пробиться в финальный этап через стыковые матчи. Карпин заявлял, что сильно разочарован игрой подопечных и не знает, сможет ли их подготовить психологически.

«Для меня вопрос закрыт. Положительно. Не знаю для кого, но положительно. Все, готовимся к "стыкам". Может быть, мои сомнения еще три дня назад не до конца были развеяны, но уже надо было обсуждать решения», — объявил Карпин в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По его словам, он не хотел, чтобы его уговаривали, а сомневался в себе. Он добавил, что сейчас у него есть повод для оптимизма — опыт с Хорватией, а также игра со Словакией.

Карпин возглавил сборную летом, после неудачного выступления России на Евро-2020. Тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо» (Армавир) и «Ростов».