НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Союзмультфильм» показал трейлер нового «Ну, погоди!»

Источник:
Sibnet.ru
410 3
Фото: © кадр из видео

Первый трейлер обновленного мультфильма «Ну, погоди» появился в Сети и получил противоречивые отзывы.

Новый мультсериал будет называться «Ну, погоди! Каникулы». Главные герои остались прежними, но предстали перед зрителями в новом образе, став более современными. Премьера обновленного мультфильма состоится в декабре, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Пользователи Сети разделились во мнении о перезапуске «Ну, погоди!», своим мнением они поделились в комментариях к трейлеру в Instagram «Союзмультфильма».

Одни обрадовались более современному формату советского мультсериала, другие назвали новинку «бездушной копией». На YouTube трейлер за 15 часов посмотрели почти 180 тысяч раз. Пользователи Сети поставили видео 1,4 отметки «нравится» и 11 тысяч «дизлайков».


Еще по теме
«Последней дуэли» Ридли Скотта не удалось обойти «Вечных» в прокате
Все серии второго сезона «Великой» вышли в Wink
Умер артист Валерий Гаркалин
Королевская битва: лучшие фильмы с играми на выживание
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Монтаж главной городской елки начался в Томске. ВИДЕО
Заполняемость залов в Новосибирской области увеличат из-за вакцинации
Комики с ТНТ спели песню про ФК «Чита»
Томич «оживил» столетнюю городскую кинохронику
Самое популярное
Microsoft выпустила новую версию Windows 10
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Китай обогнал США и стал самой богатой страной на Земле
Обсуждение (3)
Картина дня
Президент России станет испытателем назальной вакцины от коронавируса
Актриса Нина Русланова умерла
Автошколы разработали новую программу для категории «В»
Кремль допустил провокации Запада в ситуации с Украиной
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Самое обсуждаемое
38
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
33
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
22
Три сибирских губернатора попали в топ по числу негативных отзывов
21
Путин поручил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
21
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Sibnet.Ru