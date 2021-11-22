«Союзмультфильм» показал трейлер нового «Ну, погоди!»

Первый трейлер обновленного мультфильма «Ну, погоди» появился в Сети и получил противоречивые отзывы.

Новый мультсериал будет называться «Ну, погоди! Каникулы». Главные герои остались прежними, но предстали перед зрителями в новом образе, став более современными. Премьера обновленного мультфильма состоится в декабре, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Пользователи Сети разделились во мнении о перезапуске «Ну, погоди!», своим мнением они поделились в комментариях к трейлеру в Instagram «Союзмультфильма».

Одни обрадовались более современному формату советского мультсериала, другие назвали новинку «бездушной копией». На YouTube трейлер за 15 часов посмотрели почти 180 тысяч раз. Пользователи Сети поставили видео 1,4 отметки «нравится» и 11 тысяч «дизлайков».