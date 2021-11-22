Василий Кошечкин стал первым вратарем со 100 матчами всухую

Вратарь ХК «Металлург» Василий Кошечкин стал первым голкипером в истории отечественных чемпионатов, который отыграл 100 матчей «на ноль».

Сотый «сухой» матч Кошечкин провел в воскресенье, 21 ноября. «Металлург» встретился с «Автомобилистом», игра завершилась со счетом 3:0. Для Кошечкина встреча стала 500-й в составе магнитогорского клуба.

В текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги 38-летней вратарь провел 12 игр, в которых одержал девять побед при 93,2% отраженных бросков.

В КХЛ Василий Кошечкин выступает с 2008 года. Карьеру в Континентальной лиге он начал с ХК «Лада», где провел два сезона. Также выступал три сезона за «Северсталь». В «Металлурге» Кошечкин играл в сезоне 2009/10, затем выступает за клуб на постоянной основе с 2013 года.

В составе сборной России Василий Кошечкин принимал участие в шести чемпионатах мира: (2007, 2009, 2010, 2011, 2013 и 2018 годах).