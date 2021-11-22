Василий Кошечкин стал первым вратарем со 100 матчами всухую

Вратарь ХК «Металлург» Василий Кошечкин стал первым голкипером в истории отечественных чемпионатов, который отыграл 100 матчей «на ноль».
Сотый «сухой» матч Кошечкин провел в воскресенье, 21 ноября. «Металлург» встретился с «Автомобилистом», игра завершилась со счетом 3:0. Для Кошечкина встреча стала 500-й в составе магнитогорского клуба.
В текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги 38-летней вратарь провел 12 игр, в которых одержал девять побед при 93,2% отраженных бросков.
В КХЛ Василий Кошечкин выступает с 2008 года. Карьеру в Континентальной лиге он начал с ХК «Лада», где провел два сезона. Также выступал три сезона за «Северсталь». В «Металлурге» Кошечкин играл в сезоне 2009/10, затем выступает за клуб на постоянной основе с 2013 года.
В составе сборной России Василий Кошечкин принимал участие в шести чемпионатах мира: (2007, 2009, 2010, 2011, 2013 и 2018 годах).
Voland2Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...
ЧертилаВсё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
Nik3316вообще короновирусы с 1965г известны врачам...
Иркут 69То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...