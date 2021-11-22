Кремль допустил провокации Запада в ситуации с Украиной

Москва не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления Запада о якобы существующей угрозе вторжения России на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Со стороны западных властей и СМИ все чаще звучат заявления, что Россия готовит вторжение на Украину. По словам Пескова, это заставляют задуматься о возможности провокации. «Эта истерика нагнетается искусственно», уверен он.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе», — заявил представитель Кремля.

Украина «добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше», — отметил Песков. «И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия», — подчеркнул представитель Кремля.