Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

«21 ноября, на 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Ивановна Русланова», — цитируют РИА НовостиГущину.

Известность к Руслановой пришла в 1967 году после фильма «Короткие встречи». Всего на счету актрисы более 150 работ в кино и сериалах.

Среди самых ярких киноработ с участием Нины Руслановой — «Егор Булычов и другие» (1971 год), «Тени исчезают в полдень» (1971 год), «Афоня» (1975 год), «Познавая белый свет» (1978 год), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980 год), «Цыган» (1980 год), «Зимняя вишня» (1985 год).

В последнее 20-летие Русланова играла в основном эпизодические или второстепенные роли. Последняя из ее работ — мини-сериал «Жила-была одна баба» 2014 года.