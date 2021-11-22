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Актриса Нина Русланова умерла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Михаил Самошкин

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

«21 ноября, на 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Ивановна Русланова», — цитируют РИА НовостиГущину.

Известность к Руслановой пришла в 1967 году после фильма «Короткие встречи». Всего на счету актрисы более 150 работ в кино и сериалах.

Среди самых ярких киноработ с участием Нины Руслановой — «Егор Булычов и другие» (1971 год), «Тени исчезают в полдень» (1971 год), «Афоня» (1975 год), «Познавая белый свет» (1978 год), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980 год), «Цыган» (1980 год), «Зимняя вишня» (1985 год).

В последнее 20-летие Русланова играла в основном эпизодические или второстепенные роли. Последняя из ее работ — мини-сериал «Жила-была одна баба» 2014 года.

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Топ комментариев

Voland2

Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...
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