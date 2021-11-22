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Путин сделал повторную прививку от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России прошел ревакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба Кремля.

«По вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — «Спутник Лайт». Это уже называется ревакцинация», — сказал Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым.

Президент рассказал, что чувствует себя хорошо после прививки. «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально», — отметил он.

Президент привился от коронавируса весной. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй — 14 апреля. Позже Путин уточнил, что привился вакциной «Спутник V».

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