Путин сделал повторную прививку от коронавируса

Президент России прошел ревакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба Кремля.

«По вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — «Спутник Лайт». Это уже называется ревакцинация», — сказал Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым.

Президент рассказал, что чувствует себя хорошо после прививки. «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально», — отметил он.

Президент привился от коронавируса весной. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй — 14 апреля. Позже Путин уточнил, что привился вакциной «Спутник V».