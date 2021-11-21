Рогозин рассказал о противоспутниковом оружии России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия ни от кого не отстает в плане военного космоса.

«Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин отметил, Россию беспокоит, что в последние десятилетия американские военные спутники разведки работают очень интенсивно. «Последние десятилетия США прежде всего и другие их союзники по НАТО, они постепенно все больше и больше выводят в космос, может, пока еще не оружие, но потенциальные носители этого оружия», — подчеркнул Рогозин.

По словам Рогозина, сейчас есть понимание, что современные войны будут не контактные. «Будущие войны, не дай бог они случатся, они начнутся с космоса», — указал глава Роскосмоса.

Во вторник Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен российский спутник. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам.