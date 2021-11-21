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РЖД отменит или сократит десятки поездов

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит или сократит периодичность движения 44 пассажирских поездов на фоне падения потребительского спроса, следует из документов компании.

Речь идет о поездах, конечной или начальной маршрутной точкой являются обе столицы. Речь в том числе идет о маршрутах Москва — Санкт-Петербург, Москва — Мурманск, Москва — Волгоград, Санкт-Петербург — Адлер, Вологда — Санкт-Петербург, а также о поезде «Стриж» сообщением Москва — Нижний Новгород, приводит РБК документ ФПК

«В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — заявили в пресс-службе компании, отметив, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

В компании также обратили внимание, что в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.

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