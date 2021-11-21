РЖД отменит или сократит десятки поездов

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит или сократит периодичность движения 44 пассажирских поездов на фоне падения потребительского спроса, следует из документов компании.

Речь идет о поездах, конечной или начальной маршрутной точкой являются обе столицы. Речь в том числе идет о маршрутах Москва — Санкт-Петербург, Москва — Мурманск, Москва — Волгоград, Санкт-Петербург — Адлер, Вологда — Санкт-Петербург, а также о поезде «Стриж» сообщением Москва — Нижний Новгород, приводит РБК документ ФПК

«В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — заявили в пресс-службе компании, отметив, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

В компании также обратили внимание, что в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.