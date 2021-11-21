Байден заявил о своем желании пойти на второй срок в 81 год

Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения заверили, что он в 81 год станет баллотироваться на второй срок в 2024 году, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Усилия, направленные на то, чтобы убедить сторонников в стремлении главы государства остаться в Белом доме на еще один срок, предпринимаются в связи с тем, что многие демократы предполагают, что Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах, учитывая, в частности, его возраст, приводит ТАСС выдержки из статьи.

«Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. <...> И я этому рад», — заявил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд.

Но подобные заверения не остановили разговоры среди демократов о том, появится ли имя Байдена в избирательных бюллетенях в 2024 году. К моменту голосования ему будет 81 год. Еще один аспект связан со снижением рейтинга — к настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

При этом, по сведениям издания, в случае решения Байдена участвовать в президентской гонке официальные лица Демократической партии на этапе внутрипартийной борьбы за выдвижение кандидатом на выборах от демократов намерены поддержать действующего главу государства, а не других претендентов.