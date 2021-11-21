Порядок выплаты пенсий изменится в России

Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России с 1 января 2022 года, утвержденные Министерством труда и социальной защиты.

Согласно обновленным положениям, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше. Для этого гражданину необходимо известить Пенсионный фонд соответствующим заявлением. Одним из ключевых нововведений станет освобождение пожилых людей, признанных банкротами, от удержаний из пенсий.

Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ПФР

Пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР. Также граждане, получавшие выплаты из негосударственных ПФ, которые перестали функционировать, все равно получат накопительную часть пенсии.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году окажется на отметке в 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель составил 17 541 рубль.