Щербакова вышла в финал серии Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при во французском Гренобле — эта победа гарантировала ей выход в финал серии.

«Я приехала сюда заряженная, была сконцентрирована, и на произвольную программу я выходила полная сил», — приводит ТАСС слова Щербаковой.

По сумме двух программ спортсменка набрала 229,69 балла. Второй стала российская фигуристка Алена Косторная (221,85), третьей — японка Вакаба Хигути (204,91). Ранее Щербакова выиграла этап Гран-при в Турине.

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Следующий этап серии Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября, после которого определятся все участники финала. В женском одиночном катании на попадание в финал претендуют Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная. Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.