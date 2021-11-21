Литва развязала дипломатическую войну с Китаем

Правительство Китая понизило дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах после открытия представительства Тайваня в Вильнюсе. Официальный Пекин считает Тайвань незаконно отколовшейся от государства провинцией.

«Правительство Литвы стремится к развитию взаимовыгодного партнерства со странами региона Индийского и Тихого океанов, Восточной Азии, разделяющими наши позиции», — сказал представитель МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене, комментируя открытие представительства Тайваня.

Пекин увидел в этом нарушение принципа одного Китая и его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. «Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в дела», — приводит ТАСС заявление Китая.

Пекин отозвал посла из Литвы еще в августе. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил, потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.