Популярная добавка оказалась провокатором рака

Прием селена в сочетании с витамином E на 91% увеличивает риск развития рака простаты у мужчин, выяснили ученые.

Участие в эксперименте приняли более 35 тысяч человек. Исследователи хотели выявить потенциальную пользу пищевых добавок для профилактики онкологических заболеваний, однако испытания пришлось внезапно прекратить.

Ученые внезапно выяснили, что одна из популярных пищевых добавок серьезно повышала риски заболеть раком, пишет Journal of the National Cancer Institute. При этом селен не представлял опасности для людей, у которых изначально был низкий уровень этого минерала в организме.

Однако пациенты с его высокой концентрацией при употреблении дополнительных доз селена серьезно увеличивали шансы приобрести рак простаты. Специалисты порекомендовали перестать принимать селен в сочетании с витамином E, поскольку они создают значительные риски для организма.