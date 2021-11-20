НАВЕРХ

Карпин назвал самого достойного футболиста

Источник:
Sibnet.ru
303 1
Фото: © «Российский футбольный союз»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что самым достойным футболистом в 2021 году является нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски.

По словам Карпина, именно ему он бы вручил "Золотой мяч". «Кому бы отдал «Золотой мяч» — Левандовски или Месси? Я однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» — сказал Карпин в интервью Sport24.

В текущем сезоне Левандовски 24 раза отличился за «Баварию» во всех турнирах. Также на счету футболиста 11 мячей за сборную Польши в 2021 году. Обладатель награды лучшему футболисту года будет объявлен 29 ноября в Париже.

При этом Левандовски ни разу за карьеру не получал «Золотой мяч». Чаще всего эту награду завоевывал аргентинский нападающий Лионель Месси — целых шесть раз. Пять раз награду вручали португальскому форварду Криштиану Роналду.

Еще по теме
Экс-футболист «Крыльев Советов» умер от коронавируса
Футболист «Спартака» попросил снизить ему зарплату
Валуев захотел матч между Россией и Украиной в стыках
Стали известны все потенциальные соперники России в стыках
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Замминистра спорта России уволили за прогул
19.11.2021 09:55
info.sibnet.ru
Слуцкая объяснила высокие зарплаты фигуристам
17.11.2021 15:42
info.sibnet.ru
Дисквалифицированный легкоатлет ушел в водители
10.11.2021 18:30
info.sibnet.ru
Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»
10.11.2021 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Nik3316

где то я видел как спецназ США на пляжах в Португалии высаживался)))

physx

Щедрость то какая, ни в чем себе не отказывайте!

Gunja

Милость государя не знает границ; кланяиюмся в ноги! Боже царя храни!

alex.nska

тебя напрягало,не смеши,да кто ты такой)
Sibnet.Ru