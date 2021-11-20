Карпин назвал самого достойного футболиста

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что самым достойным футболистом в 2021 году является нападающий мюнхенской «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски.

По словам Карпина, именно ему он бы вручил "Золотой мяч". «Кому бы отдал «Золотой мяч» — Левандовски или Месси? Я однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?» — сказал Карпин в интервью Sport24.

В текущем сезоне Левандовски 24 раза отличился за «Баварию» во всех турнирах. Также на счету футболиста 11 мячей за сборную Польши в 2021 году. Обладатель награды лучшему футболисту года будет объявлен 29 ноября в Париже.

При этом Левандовски ни разу за карьеру не получал «Золотой мяч». Чаще всего эту награду завоевывал аргентинский нападающий Лионель Месси — целых шесть раз. Пять раз награду вручали португальскому форварду Криштиану Роналду.