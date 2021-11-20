Российскую пенсионную систему признали неэффективной

Российская пенсионная система оказалась одной из самых неэффективных в мире, следует из доклада Pension Markets in Focus. Средняя реальная доходность пенсионных накоплений российских граждан в 2020 году практически оказалась равна нулю.

С учетом инфляции инвестирование пенсионных денег в России принесло всего 0,2% годовых. Хуже результат показали только пять из 70 стран, охваченных исследованием. В этом списке Австралия, Таиланд, Чехия, Польша и Суринам.

Средняя доходность пенсий в мире оказалась выше российской в 16 раз — 3,2%, отмечается в исследовании. Самые эффективные пенсионные системы оказались в Мексике, Исландии, США, Швейцарии и Германии.

Сейчас работающие российские граждане платят в пенсионную систему 22% от зарплаты. По данным Пенсионного фонда, средняя страховая пенсия в 2021 году составит 16 296 рублей, это порядка 31% от средней зарплаты в стране.