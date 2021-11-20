НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российскую пенсионную систему признали неэффективной

Источник:
Finanz.ru
492 2
Фото: © Sibnet.ru

Российская пенсионная система оказалась одной из самых неэффективных в мире, следует из доклада Pension Markets in Focus. Средняя реальная доходность пенсионных накоплений российских граждан в 2020 году практически оказалась равна нулю.

С учетом инфляции инвестирование пенсионных денег в России принесло всего 0,2% годовых. Хуже результат показали только пять из 70 стран, охваченных исследованием. В этом списке Австралия, Таиланд, Чехия, Польша и Суринам.

Средняя доходность пенсий в мире оказалась выше российской в 16 раз — 3,2%, отмечается в исследовании. Самые эффективные пенсионные системы оказались в Мексике, Исландии, США, Швейцарии и Германии.

Сейчас работающие российские граждане платят в пенсионную систему 22% от зарплаты. По данным Пенсионного фонда, средняя страховая пенсия в 2021 году составит 16 296 рублей, это порядка 31% от средней зарплаты в стране.

Еще по теме
Путин пополнит Пенсионный фонд коррупционными деньгами
Депутат заявил, что у России есть деньги поднять пенсии в три раза
Путин поручил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей
Центробанк ограничит выдачу потребительских кредитов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Самую быструю в России канатную дорогу запустили в Шерегеше
Эксперт оценил влияние Крапивинской ГЭС на рыбу
Новосибирские водители предпочли коробку-«автомат»
Самое популярное
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
Microsoft выпустила новую версию Windows 10
Банки ввели новые правила обмена денег
Обсуждение (2)
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
38
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
33
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
23
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
22
Путин и Лукашенко обсудили рвущихся в Европу мигрантов
Sibnet.Ru