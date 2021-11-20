НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев посчитал стратегию Путина «шахматной игрой»

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Перемещения военной техники и вооруженных сил вдоль российско-украинской границы президентом Владимиром Путиным является «игрой в шахматы» с западными странами, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Он проверяет единство Европейского союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии», — подчеркнул украинский министр.

Резников прилетел в Вашингтон и провел встречу с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Украинский министр попросил о дополнительной военной помощи для Киева, пишет The Washington Post.

В свою очередь, Остин добавил, что Вашингтону неясен смысл последних действий России у границ с Украиной. Он призвал Москву быть прозрачной в отношении своей военной деятельности вблизи границ.

Еще по теме
США поверили новому «вторжению» России на Украину
Путин и президент Узбекистана подписали стопку договоров
Лавров поставил на место западного журналиста
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Самую быструю в России канатную дорогу запустили в Шерегеше
Эксперт оценил влияние Крапивинской ГЭС на рыбу
Новосибирские водители предпочли коробку-«автомат»
Самое популярное
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
Microsoft выпустила новую версию Windows 10
Банки ввели новые правила обмена денег
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

cre

Если у человека начнется какой-то осложнение, то его лечить надо бесплатно (этот человек за свою жизнь...

Nik3316

где то я видел как спецназ США на пляжах в Португалии высаживался)))

nicollaich

Звонил мне вчера менеджер Максим якобы из Сбера.Балакал о якобы изменённом номере телефона, привязанном...

alex.nska

тебя напрягало,не смеши,да кто ты такой)
Sibnet.Ru