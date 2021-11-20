Киев посчитал стратегию Путина «шахматной игрой»

Перемещения военной техники и вооруженных сил вдоль российско-украинской границы президентом Владимиром Путиным является «игрой в шахматы» с западными странами, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Он проверяет единство Европейского союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии», — подчеркнул украинский министр.

Резников прилетел в Вашингтон и провел встречу с главой Минобороны США Ллойдом Остином. Украинский министр попросил о дополнительной военной помощи для Киева, пишет The Washington Post.

В свою очередь, Остин добавил, что Вашингтону неясен смысл последних действий России у границ с Украиной. Он призвал Москву быть прозрачной в отношении своей военной деятельности вблизи границ.