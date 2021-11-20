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Обнаружена категория «неуязвимых» для коронавируса людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ученые обнаружили людей с особым видом иммунитета среди медиков, ухаживающих за больными COVID-19 в красной зоне. Несмотря на постоянный контакт с инфекцией, эти врачи не получили ни одного положительного теста на коронавирус.

Исследователи наблюдали за 750 медицинскими работниками, находящимися в группе риска. У 58 человек были схожие показатели в анализах крови — высокая концентрация T-клеток иммунной системы.

Именно эти медики не заражались коронавирусной инфекцией даже без прививки, пишет Nature. T-клетки действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме.

По всей видимости, специфические Т-лимфоциты останавливают SARS-CoV-2, отключая кластер вирусных белков, называемый комплексом репликации и транскрипции и помогающий вирусу воспроизводиться.

При этом образцы специфических Т-клеток присутствовали даже в образцах крови, собранных до пандемии. Их наличие остается загадкой — ученые предполагают, что они образовались после заражения родственным коронавирусом, после чего организм сформировал такую защиту.

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