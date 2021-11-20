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Все серии второго сезона «Великой» вышли в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Великая»

Премьера второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг состоялась на Hulu в пятницу, 19 ноября. Сейчас все серии «Великой» можно посмотреть в видеосервисе Wink.

Сериал «Великая» рассказывает о молодости императрицы Екатерины II. В первом сезоне наивная девушка желает любви и справедливого управления государством. Но, познакомившись с русскими традициями понимает, что ее муж Петр тиран и пьяница.

Во втором сезоне императрица станет хитрее. Теперь она ждет наследника, а значит манипулировать своим мужем ей будет проще.

Все эпизоды сериала «Великая» можно посмотреть в Wink. Сериал доступен в подписке more.tv за 12 рублей в сутки или в подписке Wink+more.tv за 299 рублей в месяц.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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