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Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала в Instagram видео, где она лежит на снегу в купальнике и делает снежного ангела.

«Это Сибирь! -20», — подписала пост Терешкова.

Вице-мэр обтиралась снегом, а затем сделала снежного ангела с комментарием: «Какая красотища!» За три часа видео собрало более 2,5 тысячи лайков.

Терешкова — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска с 2014 года, с 2019 года — вице-мэр.

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