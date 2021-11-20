Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала в Instagram видео, где она лежит на снегу в купальнике и делает снежного ангела.
«Это Сибирь! -20», — подписала пост Терешкова.
Вице-мэр обтиралась снегом, а затем сделала снежного ангела с комментарием: «Какая красотища!» За три часа видео собрало более 2,5 тысячи лайков.
Терешкова — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска с 2014 года, с 2019 года — вице-мэр.
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