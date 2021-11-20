Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала в Instagram видео, где она лежит на снегу в купальнике и делает снежного ангела.

«Это Сибирь! -20», — подписала пост Терешкова.

Вице-мэр обтиралась снегом, а затем сделала снежного ангела с комментарием: «Какая красотища!» За три часа видео собрало более 2,5 тысячи лайков.

Терешкова — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска с 2014 года, с 2019 года — вице-мэр.