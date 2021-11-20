Самую быструю в России канатную дорогу запустили в Шерегеше

Самая быстрая в России канатная дорога — «Восток» в секторе Б на горнолыжном курорте Шерегеш — запущена в эксплуатацию в субботу, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Пропускная способность шестиместного подъемника «Восток» — 2,4 тысячи человек в час. Это максимально быстрая в России кресельная канатная дорога: скорость составляет шесть метров в секунду. На вершину горы Мустаг она будет доставлять туристов за шесть минут.

Кресельный подъемник оборудован ветрозащитными колпаками, он сможет работать даже при скорости ветра 20 метров в секунду наверху. «Восток» оснащен системой рамной стабилизации кресел, благодаря которой они не будут раскачиваться, также предусмотрен подогрев сидений. Специальная блокирующая рамка с центральной подножкой повышает безопасность перевозки маленьких детей.

В том же секторе запущен траволатор длиной 250 метров для детей и новичков, которые чувствуют себя неуверенно. Время подъема — 3,5 минуты.

В Шерегеше действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 19 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 километров, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок.