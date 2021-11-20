США разработают ядерную электростанцию для Луны

NASA и Национальная лаборатория Айдахо объявили сбор научных проектов по созданию лунной ядерной электростанции.

Планируется, что независимую систему электрического питания для лунной базы ученые официально представят до конца 2020-х годов. При этом сбор вариантов будет завершен до 19 февраля 2022 года, передает Associated Press.

«Обеспечение надежной и мощной энергосистемы на поверхности Луны — жизненно важный шаг в освоении космоса человеком, и мы вполне можем его сделать», — отмечается в заявлении американского космического агентства.

NASA полагает, что ядерный реактор на поверхности может обеспечить надежную и мощную систему электропитания независимо от условий окружающей среды. Кроме Луны, такой проект в дальнейшем может пригодиться на Марсе.

В состав комплекса должны будут входить работающее на уране ядро реактора, система преобразования тепла в электричество, система контроля нагрева и распределительная система, которая должна будет подавать мощность не менее 40 киловатт в течение десяти лет.

Среди других требований — компактный реактор должен включаться и выключаться без человеческого участия, иметь возможность работать на борту посадочного модуля, а также быть доступным для транспортировки.