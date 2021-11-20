НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

США разработают ядерную электростанцию для Луны

Источник:
Sibnet.ru
220 0
Фото: © NASA

NASA и Национальная лаборатория Айдахо объявили сбор научных проектов по созданию лунной ядерной электростанции.

Планируется, что независимую систему электрического питания для лунной базы ученые официально представят до конца 2020-х годов. При этом сбор вариантов будет завершен до 19 февраля 2022 года, передает Associated Press.

«Обеспечение надежной и мощной энергосистемы на поверхности Луны — жизненно важный шаг в освоении космоса человеком, и мы вполне можем его сделать», — отмечается в заявлении американского космического агентства.

NASA полагает, что ядерный реактор на поверхности может обеспечить надежную и мощную систему электропитания независимо от условий окружающей среды. Кроме Луны, такой проект в дальнейшем может пригодиться на Марсе.

В состав комплекса должны будут входить работающее на уране ядро реактора, система преобразования тепла в электричество, система контроля нагрева и распределительная система, которая должна будет подавать мощность не менее 40 киловатт в течение десяти лет.

Среди других требований — компактный реактор должен включаться и выключаться без человеческого участия, иметь возможность работать на борту посадочного модуля, а также быть доступным для транспортировки.

Тема: Человек и космос
«Роскосмос» показал лунное затмение
Землян ожидает самое долгое за 500 лет лунное затмение
Ионный двигатель впервые испытали в космосе
Шойгу подтвердил уничтожение советского спутника
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Самую быструю в России канатную дорогу запустили в Шерегеше
Эксперт оценил влияние Крапивинской ГЭС на рыбу
Новосибирские водители предпочли коробку-«автомат»
Самое популярное
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
Microsoft выпустила новую версию Windows 10
Банки ввели новые правила обмена денег
Обсуждение (0)
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
38
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
33
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
23
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
22
Путин и Лукашенко обсудили рвущихся в Европу мигрантов
Sibnet.Ru