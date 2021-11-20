Телевизоры LG получат поддержку игрового сервиса GeForce NOW

Телевизоры LG под управлением операционной системы WebOS получат приложение, позволяющее играть в игры облачного сервиса NVIDIA GeForce NOW, сообщается в официальном блоге компании.

Игровой сервис считается одним из самых популярных в мире облачных решений и поддерживается консолями NVIDIA SHIELD, компьютерами Windows и macOS, а также устройствами на Android и Chrome OS.

Теперь в этом списке фирменная операционная система для умных телевизоров WebOS. Приложение появится в магазине LG Content Store на некоторых моделях 2021 года в ближайшее время.

Новая функция позволит владельцам совместимых телевизоров пользоваться не только платными играми, но и 35 бесплатными — при поддержке совместимых игровых контроллеров. Никакого дополнительного «железа» не потребуется.