Телевизоры LG получат поддержку игрового сервиса GeForce NOW

Телевизоры LG под управлением операционной системы WebOS получат приложение, позволяющее играть в игры облачного сервиса NVIDIA GeForce NOW, сообщается в официальном блоге компании.
Игровой сервис считается одним из самых популярных в мире облачных решений и поддерживается консолями NVIDIA SHIELD, компьютерами Windows и macOS, а также устройствами на Android и Chrome OS.
Теперь в этом списке фирменная операционная система для умных телевизоров WebOS. Приложение появится в магазине LG Content Store на некоторых моделях 2021 года в ближайшее время.
Новая функция позволит владельцам совместимых телевизоров пользоваться не только платными играми, но и 35 бесплатными — при поддержке совместимых игровых контроллеров. Никакого дополнительного «железа» не потребуется.
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alex.nskaтебя напрягало,не смеши,да кто ты такой)