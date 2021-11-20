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Зрители не позволили Бородиной уйти с «Ледникового периода»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, пресс-служба Первого канала

Телеведущая Ксения Бородина в четвертый раз оказалась номинирована на выбывание в шоу «Ледниковый период», но ее пару вновь спасли телезрители.

Перед восьмым выпуском «Ледникового периода» в номинации на вылет оказались пары Ксении Бородиной с Дмитрием Соловьевым и Никиты Преснякова с Натальей Забияко. По правилам, зрители решают, кто останется в шоу. За пару Преснякова проголосовали 35% зрителей, а за Бородину — 65%.

Бородина и Соловьев вновь остались в «Ледниковом периоде» благодаря зрителям. Это их четвертая номинация в шоу. Один раз участники остались из-за того, что пара Анны Старшенбаум сама покинула проект.

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Топ комментариев

Wolf Hound

З/п депутатам такую лучше сделайте.

cre

Если у человека начнется какой-то осложнение, то его лечить надо бесплатно (этот человек за свою жизнь...

rumatam

И всё только не они виноваты............

Nik3316

где то я видел как спецназ США на пляжах в Португалии высаживался)))
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