Зрители не позволили Бородиной уйти с «Ледникового периода»

Телеведущая Ксения Бородина в четвертый раз оказалась номинирована на выбывание в шоу «Ледниковый период», но ее пару вновь спасли телезрители.

Перед восьмым выпуском «Ледникового периода» в номинации на вылет оказались пары Ксении Бородиной с Дмитрием Соловьевым и Никиты Преснякова с Натальей Забияко. По правилам, зрители решают, кто останется в шоу. За пару Преснякова проголосовали 35% зрителей, а за Бородину — 65%.

Бородина и Соловьев вновь остались в «Ледниковом периоде» благодаря зрителям. Это их четвертая номинация в шоу. Один раз участники остались из-за того, что пара Анны Старшенбаум сама покинула проект.