Смартфоны научились обнаруживать скрытые камеры

Современные смартфоны могут эффективно выявить находящиеся поблизости скрытые камеры, выяснили исследователи из Сингапура и Южной Кореи.

В ходе эксперимента специалисты использовали так называемые ToF-сенсоры, которые применяются в мобильных системах LIDAR, способных обнаруживать и определять дальность до объектов с помощью света.

Подобные системы стали использовать в топовых смартфонах в последние несколько лет для самых различных задач. В частности, ToF-сенсорами оснащены телефоны iPhone 12 и 13, а также Samsung Galaxy S20+.

Исследование показало, что ToF-сенсоры можно использовать для обнаружения скрытых камер в помещениях. Новая методика получила название LAPD — обнаружение фотографий с помощью лазера.

Техника представляет собой метод обнаружения крошечных скрытых линз путем поиска необычно интенсивных отражений в сканируемой области. По оценке ученых, точность нахождения скрытых камер в помещениях составила 89%.